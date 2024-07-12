12 июля заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что уже 2,7 миллиона человек обновили свои военно-учетные данные в Резерв+. По ее словам, ежедневно это делают примерно 90-100 тысяч украинцев, сообщает УНН.

2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+ . Примерно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн. Новый рекорд доказывает, что несмотря на всю дезинформацию и классическое недоверие к новому, наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов как Резерв+ - написала Черногоренко в Facebook.

Как указала Черногоренко, чтобы обновить данные через Резерв+, им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Она также отметила, что даже если документ по каким-то причинам не сформировался, все равно уже выполнено основное требование - обновление данных.

Из этих 2,7 млн граждан никто не получил пуш с повесткой. Факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки - отметила Черногоренко.

Она также попросила не ждать последних дней, когда нагрузка на систему будет наибольшей.

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