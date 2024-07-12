Киев • УНН
2,7 миллиона украинцев уже обновили свои военные данные через приложение Резерв+, причем ежедневно это делают около 90-100 тысяч граждан.
12 июля заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что уже 2,7 миллиона человек обновили свои военно-учетные данные в Резерв+. По ее словам, ежедневно это делают примерно 90-100 тысяч украинцев, сообщает УНН.
2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+ . Примерно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн. Новый рекорд доказывает, что несмотря на всю дезинформацию и классическое недоверие к новому, наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов как Резерв+
Как указала Черногоренко, чтобы обновить данные через Резерв+, им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Она также отметила, что даже если документ по каким-то причинам не сформировался, все равно уже выполнено основное требование - обновление данных.
Из этих 2,7 млн граждан никто не получил пуш с повесткой. Факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки
Она также попросила не ждать последних дней, когда нагрузка на систему будет наибольшей.
ТЦК смогут формировать и печатать повестки с помощью реестра Оберег: правительство приняло изменения10 июля 2024, 13:49 • 15036 просмотров