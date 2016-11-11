Около тысячи человек собрались на антифашистский марш в Варшаве

Люди держат бело-красные, "радужные" флаги, флаги партии "Вместе", красочные воздушные шары.

На площади звучит рэп против фашизма и неолиберализма и дискриминации. Можно увидеть транспаранты с надписями против расизма в частности. Толпа скандирует: "Внимание, внимание, антифашисты".

Кроме того, в городе проходит Марш Независимости. По данным полиции, он проходит без серьезных инцидентов.