Около тысячи человек собрались на антифашистский марш в Варшаве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Около тысячи собрались на антифашистский марш на Замковой площади в Варшаве, где сегодня празднуют день неазлежности Польши, передает УНН со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
Люди держат бело-красные, "радужные" флаги, флаги партии "Вместе", красочные воздушные шары.
На площади звучит рэп против фашизма и неолиберализма и дискриминации. Можно увидеть транспаранты с надписями против расизма в частности. Толпа скандирует: "Внимание, внимание, антифашисты".
Кроме того, в городе проходит Марш Независимости. По данным полиции, он проходит без серьезных инцидентов.