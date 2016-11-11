Близько тисячі людей зібралися на антифашистський марш у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Близько тисячі зібралися на антифашистський марш на Замковій площі у Варшаві, де сьогодні святкують день незалежності Польщі, передає УНН з посиланням на Gazeta Wyborcza.
Люди тримають біло-червоні, "веселкові" прапори, стяги партії "Разом", барвисті повітряні кулі.
На площі звучить реп проти фашизму і неолібералізму та дискримінації. Можна побачити транспаранти з написами проти расизму зокрема. Натовп скандує: "Увага, увага, антифашиста".
Крім того, у місті проходить Марш Незалежності. За даними поліції, він проходить без серйозних інцидентів.