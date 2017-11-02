Около 9 тысяч лифтов в домах украинцев требуют замены

Как сообщили в Минрегионе, по состоянию на 1 июля 2017 года в Украине насчитывалось 27 тысяч 569 жилых домов, оборудованных лифтами, а в целом по стране - 87 тысяч 79 лифтов, из которых 53 тысячи 688 эксплуатируются 25 и более лет.

В то же время по состоянию на июль этого года в Украине не работало 1,93 тыс. лифта, из которых 1,23 тыс. в неработоспособном состоянии находились больше года.

По оперативным данным Минрегиона, нуждаются в ремонте 11 тысяч 868 лифтов на общую сумму 1 млрд 334 млн грн, модернизации - 12 тысяч 183 лифта на 1 млрд 449 млн грн и замены - 8 тысяч 908 лифтов на общую сумму 6 млрд 426,5 млн.

Вместе с тем, по данным ведомства, за первое полугодие удалось отремонтировать 19 тысяч 63 подъемных кабин на 287,9 млн грн, модернизировать - 486 на 58,5 млн грн и заменить 267 лифтов на 137,4 млн грн.