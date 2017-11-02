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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 35959 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 94928 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102112 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101888 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 81986 просмотра

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Около 9 тысяч лифтов в домах украинцев требуют замены

Около 9 тысяч лифтов в домах украинцев требуют замены

Киев  •  УНН

 • 14059 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине сегодня нуждаются в замене 8 тыс 908 лифтов на общую сумму 6,4 млрд грн. Об этом сообщили УНН в Департаменте систем жизнеобеспечения и жилищной политики Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Как сообщили в Минрегионе, по состоянию на 1 июля 2017 года в Украине насчитывалось 27 тысяч 569 жилых домов, оборудованных лифтами, а в целом по стране - 87 тысяч 79 лифтов, из которых 53 тысячи 688 эксплуатируются 25 и более лет.

В то же время по состоянию на июль этого года в Украине не работало 1,93 тыс. лифта, из которых 1,23 тыс. в неработоспособном состоянии находились больше года.

По оперативным данным Минрегиона, нуждаются в ремонте 11 тысяч 868 лифтов на общую сумму 1 млрд 334 млн грн, модернизации - 12 тысяч 183 лифта на 1 млрд 449 млн грн и замены - 8 тысяч 908 лифтов на общую сумму 6 млрд 426,5 млн.

Вместе с тем, по данным ведомства, за первое полугодие удалось отремонтировать 19 тысяч 63 подъемных кабин на 287,9 млн грн, модернизировать - 486 на 58,5 млн грн и заменить 267 лифтов на 137,4 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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