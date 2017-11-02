Близько 9 тисяч ліфтів в будинках українців потребують заміни

Як повідомили у Мінрегіоні, станом на 1 липня 2017 року в Україні нараховувалося 27 тисяч 569 житлових будинків, які обладнанні ліфтами, а загалом по державі – 87 тисяч 79 ліфтів, з яких 53 тисячі 688 експлуатуються 25 і більше років.

Водночас станом на липень цього року в Україні не працювало 1,93 тис. ліфта, з яких 1,23 тис. у непрацездатному стані були більше року.

За оперативним даними Мінрегіону, потребують ремонту 11 тисяч 868 ліфтів на загальну суму 1 млрд 334 млн грн, модернізації – 12 тисяч 183 ліфти на 1 млрд 449 млн грн та заміни – 8 тисяч 908 ліфтів на загальну суму 6 млрд 426,5 млн грн.

Разом з тим, за даними відомства, за перше півріччя вдалося відремонтувати 19 тисяч 63 підйомних кабін на 287,9 млн грн, модернізувати – 486 на 58,5 млн грн і замінити 267 ліфтів на 137,4 млн грн.