Около 50 млн грн выделит государство на профтехобразование в этом году - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Государство в этом году выделит 50 млн грн на модернизацию профессионально технических училищ. Об этом во время выступления на конкурсе профмастерства сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Нам нужно изменить программы обучения, осовременить их. Предоставить возможность технического перевооружения учреждений профессионально-технического образования, и уже в этом году мы закладываем сюда 50 млн грн на то, чтобы в каждом из 25 центров каждой области провести модернизацию, чтобы наши молодые люди смогли учиться на передовых технологиях и чтобы они сразу смогли работать ", - сказал В.Гройсман.
Напомним, Кабмин одобрил законопроект "О профессиональном образовании".