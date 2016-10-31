Около 50 млн грн выделит государство на профтехобразование в этом году - В.Гройсман

"Нам нужно изменить программы обучения, осовременить их. Предоставить возможность технического перевооружения учреждений профессионально-технического образования, и уже в этом году мы закладываем сюда 50 млн грн на то, чтобы в каждом из 25 центров каждой области провести модернизацию, чтобы наши молодые люди смогли учиться на передовых технологиях и чтобы они сразу смогли работать ", - сказал В.Гройсман.

Напомним, Кабмин одобрил законопроект "О профессиональном образовании".