Близько 50 млн грн виділить держава на профтехосвіту цього року — В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Держава цього року виділить 50 млн грн на модернізацію устаткування професійно технічних училищ. Про це під час виступу на конкурсі профмайстерності повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Нам потрібно змінити програми навчання, осучаснити їх. Надати можливість технічного переозброєння закладів професійно-технічної освіти, і вже у цьому році ми закладаємо сюди 50 млн грн на те, щоб в кожному із 25 центрів кожної області провести модернізацію устаткування, щоб наші молоді люди змогли навчатися на передових технологіях і щоб вони відразу змогли працювати”, — сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроект “Про професійну освіту”.