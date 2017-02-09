Около 5 тыс. жителей Луганской области остались без воды из-за обстрелов боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Вследствие вражеских обстрелов производственных сооружений Занивской насосной станции без централизованного водоснабжения осталось около 5 000 жителей населенных пунктов Тошковка и Тошковка-1. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации, передает УНН.
"Вечером за прошедшие сутки боевики совершили обстрелы производственных сооружений Занивской насосной станции второго подъема. В результате атаки объект был обесточен, а без централизованного водоснабжения остались около 5000 жителей населенных пунктов Тошковка и Тошковка-1. В настоящее время продолжается оценка повреждений указанного инфраструктурного объекта", - говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки враг 25 раз нарушал "режим тишины", используя запрещенное минскими договоренностями оружие.
В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи города Попасная, сел Новозвановка, Новооолександривка и Троицкое 15 раз применялись 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных типов, зенитные установки, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В направлении сел Крымское и Лопаскино Новоайдарского района российско-террористические войска девять раз открывали огонь из 152-мм и 122-мм самоходных артиллерийских установок, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировали 82 вражеских обстрела.