Близько 5 тис. жителів Луганщини залишились без води через обстріли бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів виробничих споруд Занівської насосної станції без централізованого водопостачання залишилося близько 5 тисяч жителів населених пунктів Тошківка та Тошківка-1. Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації, передає УНН.
“Ввечері минулої доби бойовики вдалися до обстрілів виробничих споруд Занівської насосної станції другого підйому. Внаслідок атаки об’єкт був знеструмлений, а без централізованого водопостачання залишилися близько 5000 жителів населених пунктів Тошківка та Тошківка-1. На цей час триває оцінка пошкоджень зазначеного інфраструктурного об’єкту”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, протягом минулої доби ворог 25 разів порушував “режим тиші”, використовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю.
Зокрема по позиціях українських військовослужбовців поблизу міста Попасна, сіл Новозванівка, Новооолександрівка та Троїцьке села 15 разів застосовувалися 120-мм і 82-мм міномети, гранатомети різних типів, зенітні установки, БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
У напрямку сіл Кримське та Лопаскине Новоайдарського району російсько-терористичні війська дев’ять разів відкривали вогонь з 152-мм і 122-мм самохідних артилерійських установок, автоматичних і протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні АТО зафіксовано 82 ворожі обстріли.