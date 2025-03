Блинкен осудил атаку России на Яворовский полигон

Цитата

"Мы осуждаем ракетный удар Российской Федерации по Международному центру миротворчества и безопасности в Яворове, недалеко от границы Украины с Польшей", - говорится в публикации.

Госсекретарь США добавил, что "жестокость должна прекратиться".

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры со своими американским и украинским коллегами Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили поддержку Украины.

We condemn the Russian Federation’s missile attack on the International Center for Peacekeeping and Security in Yavoriv, close to Ukraine’s border with Poland. The brutality must stop.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 13, 2022