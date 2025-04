Блінкен засудив атаку Росії на Яворівський полігон

Цитата

"Ми засуджуємо ракетний удар Російської Федерації по Міжнародному центру миротворчості та безпеки в Яворові, недалеко від кордону України з Польщею", - йдеться в публікації.

Держсекретар США додав, що "жорстокість повинна припинитися".

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні перемовини зі своїми американським і українським колегами Джо Байденом та Володимиром Зеленським. Лідери обговорили підтримку України.

We condemn the Russian Federation’s missile attack on the International Center for Peacekeeping and Security in Yavoriv, close to Ukraine’s border with Poland. The brutality must stop.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 13, 2022