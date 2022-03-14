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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 54687 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Блінкен засудив атаку Росії на Яворівський полігон

Блінкен засудив атаку Росії на Яворівський полігон

Київ • УНН

 • 83504 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. США засуджують російський ракетний удар по Яворівському полігону у Львівській області, в результаті якого загинули 35 людей і ще 134 отримали поранення. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує УНН з посиланням на офіційний Twitter Блінкена.

Цитата 

"Ми засуджуємо ракетний удар Російської Федерації по Міжнародному центру миротворчості та безпеки в Яворові, недалеко від кордону України з Польщею", - йдеться в публікації.

Держсекретар США додав, що "жорстокість повинна припинитися".

Нагадаємо 

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні перемовини зі своїми американським і українським колегами Джо Байденом та Володимиром Зеленським. Лідери обговорили підтримку України.

We condemn the Russian Federation’s missile attack on the International Center for Peacekeeping and Security in Yavoriv, close to Ukraine’s border with Poland. The brutality must stop.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 13, 2022

Українські Національні Новини

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