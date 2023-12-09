"Блэкауты могут быть": Галущенко об атаке на энергосистему зимой
Киев • УНН
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, хотя отключения электроэнергии могут произойти, если энергосистема будет критически повреждена, ожидается, что любые перебои в электроснабжении будут временными.
Министр энергетики Герман Галущенко во время телемарафона "Единые новости" заявил, что блэкауты зимой зимой возможны, но по состоянию на теперь предпосылок для этого нет, передает УНН.
Детали
Галущенко поделился, что уже сегодня ожидал "другую картину", ведь в прошлом году россияне уже два месяца как ежедневно обстреливали наши объекты энергетики.
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Предусмотреть уровень атак, когда они будут - это сложно. Даже если произойдет критическое воздействие в результате атак на энергосистему, блэкауты могут быть, но они будут иметь временный характер
"Блэкауты могут быть": Галущенко об атаке на энергосистему зимой
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, хотя отключения электроэнергии могут произойти, если энергосистема будет критически повреждена, ожидается, что любые перебои в электроснабжении будут временными.
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