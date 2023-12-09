"Блэкауты могут быть": Галущенко об атаке на энергосистему зимой

Министр энергетики Герман Галущенко во время телемарафона "Единые новости" заявил, что блэкауты зимой зимой возможны, но по состоянию на теперь предпосылок для этого нет, передает УНН.

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Галущенко поделился, что уже сегодня ожидал "другую картину", ведь в прошлом году россияне уже два месяца как ежедневно обстреливали наши объекты энергетики.

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