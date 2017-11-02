Беженцы в Греции объявили голодовку

Некоторые из беженцев, которые говорят, что были в Греции больше года, заявили, что они начали голодовку.

На одном из баннеров, который держала одна из женщин на акции, было написано "Наши семейные связи сильные, чем ваши незаконные соглашения".

Греческие СМИ ранее сообщили, что Греция и Германия в мае неофициально договорились о замедлении воссоединения семей беженцев. Греция это отрицает.

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"То, что нам удалось сделать относительно воссоединения семей, - увеличить этот показатель на 27% в этом году по сравнению с прошлым годом, хотя нас обвиняют в сокращении воссоединений семей и заключении сделок по сокращению воссоединения семей", - сказал греческий министр по вопросам миграции Яннис Музалас.

Около 60 тысяч беженцев и мигрантов, в основном сирийцы, афганцы и иракцы, застряли в Греции после того, как закрытие границ на Балканах остановило их путь в центральную и западную Европу.

Напомним, суд подтвердил законность квот на распределение беженцев в ЕС.