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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102045 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101831 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Беженцы в Греции объявили голодовку

Беженцы в Греции объявили голодовку

Киев  •  УНН

 • 8399 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Группа в основном сирийских женщин и детей, оказавшихся в Греции, поставила палатки напротив парламента в Афинах в среду в знак протеста против задержек с воссоединением с родственниками в Германии, передает УНН со ссылкой на EURACTIV.

Некоторые из беженцев, которые говорят, что были в Греции больше года, заявили, что они начали голодовку.

На одном из баннеров, который держала одна из женщин на акции, было написано "Наши семейные связи сильные, чем ваши незаконные соглашения".

Греческие СМИ ранее сообщили, что Греция и Германия в мае неофициально договорились о замедлении воссоединения семей беженцев. Греция это отрицает.

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"То, что нам удалось сделать относительно воссоединения семей, - увеличить этот показатель на 27% в этом году по сравнению с прошлым годом, хотя нас обвиняют в сокращении воссоединений семей и заключении сделок по сокращению воссоединения семей", - сказал греческий министр по вопросам миграции Яннис Музалас.

Около 60 тысяч беженцев и мигрантов, в основном сирийцы, афганцы и иракцы, застряли в Греции после того, как закрытие границ на Балканах остановило их путь в центральную и западную Европу.

Напомним, суд подтвердил законность квот на распределение беженцев в ЕС.

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