Біженці в Греції оголосили голодування

Деякі з біженців, які говорять, що були в Греції більше року, заявили, що вони почали голодування.

На одному з банерів, який тримала одна з жінок на акції, було написано "Наші сімейні зв'язки сильні, ніж ваші незаконні угоди".

Грецькі ЗМІ раніше повідомили, що Греція і Німеччина в травні неофіційно домовилися про уповільнення возз'єднання сімей біженців. Греція це заперечує.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни ЄС планують продовжити контроль на внутрішніх кордонах до трьох років

"Те, що нам вдалося зробити щодо возз'єднання сімей, - збільшити цей показник на 27% у цьому році в порівнянні з минулим роком, хоча нас звинувачують в скороченні возз'єднань сімей та укладанні угод щодо скорочення возз'єднання сімей", - сказав грецький міністр з питань міграції Янніс Музалас.

Близько 60 тисяч біженців і мігрантів, в основному сирійці, афганці та іракці, застрягли в Греції після того, як закриття кордонів на Балканах зупинило їх шлях в центральну і західну Європу.

Нагадаємо, суд підтвердив законність квот на розподіл біженців в ЄС.