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Біженці в Греції оголосили голодування

Біженці в Греції оголосили голодування

Київ • УНН

 • 8402 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Група в основному сирійських жінок і дітей, які опинилися в Греції, поставила намети навпроти парламенту в Афінах в середу в знак протесту проти затримок з возз'єднанням з родичами в Німеччині, передає УНН з посиланням на EURACTIV.

Деякі з біженців, які говорять, що були в Греції більше року, заявили, що вони почали голодування.

На одному з банерів, який тримала одна з жінок на акції, було написано "Наші сімейні зв'язки сильні, ніж ваші незаконні угоди".

Грецькі ЗМІ раніше повідомили, що Греція і Німеччина в травні неофіційно домовилися про уповільнення возз'єднання сімей біженців. Греція це заперечує.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни ЄС планують продовжити контроль на внутрішніх кордонах до трьох років

"Те, що нам вдалося зробити щодо возз'єднання сімей, - збільшити цей показник на 27% у цьому році в порівнянні з минулим роком, хоча нас звинувачують в скороченні возз'єднань сімей та укладанні угод щодо скорочення возз'єднання сімей", - сказав грецький міністр з питань міграції Янніс Музалас.

Близько 60 тисяч біженців і мігрантів, в основному сирійці, афганці та іракці, застрягли в Греції після того, як закриття кордонів на Балканах зупинило їх шлях в центральну і західну Європу.

Нагадаємо, суд підтвердив законність квот на розподіл біженців в ЄС.

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