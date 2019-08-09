Бой-реванш Джошуа — Руис: стала известна дата и место проведения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Промоутерская компания “Matchroom Boxing” официально подтвердила матч-реванш между Энди Руисом и Джошуа, сообщает УНН.
Бой состоится 7 декабря в дыре (Саудовская Аравия), и станет главным событием боксерского шоу, которое пройдет в Эд-Дирийя, западном пригороде Эр-Рияда.
Отметим, что менеджер Эдди Хирный проведет специальную пресс-конференцию в понедельник в Лондоне, чтобы объявить другие детали этого события.
Напомним, ранее Джошуа называл причину по которой потерпел поражение и потерял четыре чемпионских пояса в бою с мексиканцем Руисом.