Бій-реванш Джошуа – Руїс: стала відома дата та місце проведення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Промоутерська компанія "Matchroom Boxing" офіційно підтвердила матч-реванш між Енді Руїсом і Ентоні Джошуа, повідомляє УНН.
Бій відбудеться 7 грудня в Діріі (Саудівська Аравія), і стане головною подією боксерського шоу, яке пройде в Ед-Дірійя, західному передмісті Ер-Ріяда.
Зазначимо, що менеджер Едді Хірн проведе спеціальну прес-конференцію в понеділок у Лондоні, щоб оголосити інші деталі цієї події.
Нагадаємо, раніше Джошуа називав причину через яку зазнав поразку та втратив чотири чемпіонські пояси у бою з мексиканцем Руїсом.