Боксер Джошуа назвав причину втрати чемпіонських поясів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа зізнався, що стало на заваді перемоги над мексиканцем Енді Руїсом, повідомляє УНН з посиланням на "BoxingScene".
За словами Джошуа, однією з причин поразки стало бажання швидко і ефектно закінчити бій, щоб не поступитися іншому чемпіонові світу Деонтею Вайлдеру.
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"Я не був повністю зосереджений на Руїсі. Вже думав про інший бій, про наступний на той момент поєдинок з Вайлдером за всі пояса. Але тепер я повністю сконцентрований тільки на Енді Руїсі. У нас буде великий бій-реванш, і я на цей раз я повністю розкрию свій потенціал", - виразив свої переконання Джошуа.
Окрім того, Джошуа залишився незадоволеним рішенням рефері Майка Гріффіна припинити бій в сьомому раунді.
Додамо, що на кону в бою-реванші стоятимуть титули чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO.