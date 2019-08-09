Боксер Джошуа назвал причину потери чемпионских поясов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа признался, что помешало победе над мексиканцем Энди Руисом, сообщает УНН со ссылкой на "BoxingScene".
По словам Джошуа, одной из причин поражения стало желание быстро и эффектно закончить бой, чтобы не уступить другому чемпиону мира Деонтею Уайлдеру.
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"Я не был полностью сосредоточен на Руисе. Уже думал о другом бое, о следующем на тот момент поединке с Уайлдером за все пояса. Но теперь я полностью сконцентрирован только на Энди Руисе. У нас будет большой бой-реванш, и я на этот раз я полностью раскрою свой потенциал", - выразил свои убеждения Джошуа.
Кроме того, Джошуа остался недоволен решением рефери Майка Гриффина прекратить бой в седьмом раунде.
Добавим, что на кону в бою-реванше будут стоять титулы чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO.