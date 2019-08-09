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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 85058 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 95358 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128065 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138168 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126684 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128344 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130400 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153158 просмотра

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Боксер Джошуа назвал причину потери чемпионских поясов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа признался, что помешало победе над мексиканцем Энди Руисом, сообщает УНН со ссылкой на "BoxingScene".

По словам Джошуа, одной из причин поражения стало желание быстро и эффектно закончить бой, чтобы не уступить другому чемпиону мира Деонтею Уайлдеру.

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"Я не был полностью сосредоточен на Руисе. Уже думал о другом бое, о следующем на тот момент поединке с Уайлдером за все пояса. Но теперь я полностью сконцентрирован только на Энди Руисе. У нас будет большой бой-реванш, и я на этот раз я полностью раскрою свой потенциал", - выразил свои убеждения Джошуа.

Кроме того, Джошуа остался недоволен решением рефери Майка Гриффина прекратить бой в седьмом раунде.

Добавим, что на кону в бою-реванше будут стоять титулы чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO.

Украинские Национальные Новости

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