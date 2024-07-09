Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему совладельцу ПриватБанка Геннадию Боголюбову, сообщили в ГБР во вторник, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что начальник одной из групп инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы "Ягодин" задержан.

"Следствие при содействии руководства Госпогранслужбы установило, что олигарх в сопровождении своего близкого родственника выехал 24 июня 2024 года поездом "Киев-Хелм", хотя в соответствии с базами данных Украины границу не пересекал. В ходе неотложных процессуальных действий установлено, что Геннадий Боголюбов выехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, который физически находится в Украине и страну не покидал", - рассказали в ГБР.

Сообщается, что "при этом подтверждено, что задержанный правоохранитель передал подчиненной документы пассажиров и заверил, что уже лично осуществил проверку купе, где находились Боголюбов и его родственник". "В то же время польским пограничникам олигарх предъявил уже свой личный паспорт гражданина Украины для выезда за границу", - сообщили в ГБР.

Олигарху и правоохранителю, как указано, сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). А Геннадию Боголюбову сообщено о подозрении еще и в незаконном завладении паспортом (ч. 3 ст. 357 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

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