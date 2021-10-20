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Биткойн достиг рекордно высокого уровня через день после дебюта ETF в США

Киев • УНН

 • 21112 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Биткойн достиг уровня в 66 тысяч долларов после того, как ProShares Bitcoin Strategy ETF, первый связаный с биткойном биржевой фонд в США, дебютировал во вторник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Биткойн достиг рекордно высокого уровня через день после дебюта ETF в США

Детали

Согласно данным CoinDesk, криптовалюта BTCUSD достигла своего предыдущего рекордного максимума в 64 889 долларов от 14 апреля.

Первый связаный с биткойном фонд - ProShares Bitcoin Strategy ETF, который инвестирует в фьючерсы на цифровые активы, начал вчера торговлю в США.

Ранее во вторник ETF ProShares Bitcoin Strategy закрылся с повышением на 2,59% до 41,94 доллара после первого дня торгов, при этом акции на бирже ICE.N Arca компании Intercontinental Exchange Inc. торговались на сумму около 1 миллиарда долларов.

Согласно отчету Bloomberg, в начале торгов состоялся обмен более 12 млн акций, а их начальная цена составляла 40 долларов. Цена выросла на 5,4% до 42,12 долларов за акцию, а затем упала.

В ProShares заявили, что инвесторам не нужно иметь счет в криптовалюте, чтобы покупать или продавать долю в биткойне-ETF.

"Толпа инвесторов с нетерпением ждали запуска ETF, связанного с биткойном, после многолетних усилий по его созданию", - сказал генеральный директор компании, в интервью Insider, Майкл Сапир.

Добавим

Крипто-ETF были запущены в этом году в Канаде и Европе на фоне растущего интереса к цифровым активам.

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