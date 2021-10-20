Біткоїн досяг рекордно високого рівня через день після дебюту ETF в США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Біткоїн досяг рівня в 66 тисяч доларів після того, як ProShares Bitcoin Strategy ETF, перший пов'язаний з біткоїном біржовий фонд в США, дебютував у вівторок. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Згідно з даними CoinDesk, криптовалюта BTCUSD досягла свого попереднього рекордного максимуму в 64 889 доларів від 14 квітня.
Перший пов'язаний з біткоїном фонд - ProShares Bitcoin Strategy ETF, який інвестує у ф'ючерси на цифрові активи, почав вчора торгівлю в США.
Раніше у вівторок ETF ProShares Bitcoin Strategy закрився з підвищенням на 2,59% до 41,94 долара після першого дня торгів, при цьому акції на біржі ICE.N Arca компанії Intercontinental Exchange Inc. торгувалися на суму близько 1 мільярда доларів.
Згідно зі звітом Bloomberg, на початку торгів відбувся обмін більше 12 млн акцій, а їх початкова ціна становила 40 доларів. Ціна виросла на 5,4% до 42,12 доларів за акцію, а потім впала.
У ProShares заявили, що інвесторам не потрібно мати рахунок в криптовалюта, щоб купувати або продавати частку в біткоїні-ETF.
"Натовп інвесторів з нетерпінням чекали запуску ETF, пов'язаного з біткойном, після багаторічних зусиль по його створенню", - сказав генеральний директор компанії, в інтерв'ю Insider, Майкл Сапір.
Додамо
Крипто-ETF були запущені в цьому році в Канаді і Європі на тлі зростаючого інтересу до цифрових активів.