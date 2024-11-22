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Биткоин на грани $100 000: что стоит за рекордным ростом криптовалюты

Биткоин на грани $100 000: что стоит за рекордным ростом криптовалюты

Киев  •  УНН

 • 8218 просмотра

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Биткоин достиг отметки $98,844 на фоне ожиданий изменений в регулировании криптовалют после победы Трампа. Крипторынок вырос на $1 трлн после выборов, а ETF-фонды привлекли более $6,8 млрд.

Биткоин приблизился к символическому уровню в $100 тыс., чему способствовали ожидания позитивных изменений в законодательстве США и растущий интерес инвесторов на фоне поддержки криптовалют новоизбранным президентом Дональдом Трампом, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg. 

Детали

По состоянию на 6:02 утра в пятницу в Нью-Йорке биткоин торговался за $98 344, достигнув ранее рекордных $99 505. На 13.51 цена биткоина - $98,844.12, согласно данным CoinDesk. 

После победы Трампа на выборах 5 ноября крипторынок вырос на около 1 триллион долларов.

Среди последних событий в США - отставка главы SEC Гэри Генслера, которая запланирована на 20 января, в день инаугурации Трампа. Во время работы Генслера SEC активно действовала против криптовалют, но индустрия ожидает смягчения этой политики после смены власти.

Переходная команда Трампа рассматривает возможность создания должности, тот кто займет которую будет заниматься вопросами цифровых активов в Белом доме. Индустрия криптовалют стремится установить прямую связь с президентом, который, как полагают, поддерживает развитие этой отрасли.

Настроения изменения ощущаются и на Уолл-стрит. Например, Charles Schwab Corp. планирует начать спотовую торговлю криптовалютами после появления новых регуляторных правил. Кроме того, компания MicroStrategy Inc. ускоряет покупку биткоинов, а запуск опционов на биржевые фонды, связанные с криптовалютами, усилил оптимизм инвесторов.

Сторонники биткоина рассматривают отметку в $100 тыс. как ответ скептикам, которые сомневаются в его ценности и обвиняют в связях с криминалом. Несмотря на то, что в этом году биткоин подорожал более чем вдвое, многие эксперты все еще сомневаются в его целесообразности как инвестиционного актива.

"Биткоин - это не то, что вы можете оценить. Он очень волатилен, и мы считаем, что вы можете иметь в своем портфеле другие инструменты хеджирования, такие как золото, которые все время оказываются гораздо более эффективным хеджем", - сказала главный инвестиционный директор UBS Wealth Management в регионе EMEA, Фемида Фемистоклеус.

После дня выборов американские ETF, которые инвестируют в биткоин, привлекли более $6,8 млрд чистых средств, по данным Bloomberg. Общие активы этих фондов превысили $100 млрд.

Дональд Трамп пообещал создать благоприятные условия для регулирования криптовалют в США, а также рассматривает идею создания стратегического резерва биткоинов. Однако сроки выполнения этих обещаний и целесообразность создания резерва пока остаются неопределенными.

Ранее Трамп был скептически настроен в отношении криптовалют, но изменил свою позицию после того, как компании, связанные с цифровыми активами, инвестировали значительные средства в его предвыборную кампанию. Он также имеет собственные проекты, связанные с цифровыми активами.

Растущий оптимизм на рынке криптовалют частично затмил воспоминания о кризисе 2022 года, когда обрушение рынка, мошенничество и рискованные практики привели к краху таких платформ, как биржа FTX Сэма Бенкмана-Фрида. Те события стали причиной ужесточения регулирования со стороны SEC, которое, вероятно, будет ослаблено при новом президенте.

Напомним 

Ранее биткоин достиг нового исторического максимума, продолжая недавний рост благодаря оптимистическим настроениям на крипторынках. Это связано с ожиданиями более благоприятного регулирования Дональда Трампа.

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке12 нояб. 2024, 09:58 • 127502 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика