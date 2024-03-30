"Быстро, как в Лас-Вегасе": Федоров анонсировал брак по видеосвязи в "Дії"

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Отныне украинцы могут заключать брак с помощью видеозвонка через приложение "Дія", что позволяет парам, разведенным войной, легально жениться - работник ЗАГСа будет проводить церемонию дистанционно, а документы заверять цифровой подписью.
Атака рф на Каменское на Днепропетровщине унесла жизнь мужчины
36-летний мужчина скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных во время нападения на Каменское в Днепропетровской области, а 47-летний мужчина остается в больнице в состоянии средней тяжести.
россияне ночью обстреляли центр Херсона, есть повреждения - МВА
Российские войска ночью обстреляли центральный район Херсона с оккупированных территорий, повредив нежилые помещения.
"Не можем позволить себе дальнейших задержек": Белый дом призвал Конгресс одобрить помощь Украине для усиления ПВО на фоне атак рф
россия осуществила один из крупнейших воздушных ударов по энергосистеме Украины, лишив многих людей тепла, воды и электроэнергии, поэтому Белый дом призвал Палату представителей без промедлений принять законопроект о помощи Украине.
Зеленский уволил Шефира с должности первого помощника
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 30 марта уволил Сергея Шефира с должности своего первого помощника.
россияне распространяют фейк о марках якобы от "Укрпочты" с горящим "Крокус Сити Холлом" - ЦПД СНБО
россияне распространяют фальшивые марки с изображением горящего "Крокус Сити Холла", ложно утверждая, что они от "Укрпочты", в рамках дезинформационных усилий.
рф пыталась разоблачать и обходить системы ПВО - Гуменюк о ночной атаке
Во время недавней атаки беспилотников россия пыталась разоблачить и обойти украинские системы противовоздушной обороны, потенциально собирая информацию для дальнейших атак.
В Луганской области оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации - ОВА
Весенняя волна принудительной мобилизации на оккупированных территориях Луганской области началась с призыва мужчин 1994-2006 годов рождения, причем принудительная кампания продлится с апреля по июль.
Отключение света в Донецкой и Днепропетровской областях отменено
Отключения электроэнергии в Донецкой и Днепропетровской областях были отменены после того, как энергетикам удалось стабилизировать ситуацию, сообщает ДТЭК, компания, предоставляющая услуги в этих регионах.
В Харьковской области россияне по меньшей мере четыре раза сбрасывали КАБы, есть раненый
Около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись российским артиллерийским, минометным обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые дома, котельная и ранен человек.