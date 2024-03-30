"Быстро, как в Лас-Вегасе": Федоров анонсировал брак по видеосвязи в "Дії"

Украинцы смогут заключать брак с помощью видеосвязи через приложение "Дія", что позволяет парам, разведенным войной, легально жениться - работник ЗАГСа будет проводить церемонию дистанционно, а документы заверять цифровой подписью. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в субботу, пишет УНН.

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"Брак по видеосвязи в Действии - правительство поддержало постановление. Украинцы смогут жениться прямо в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии. Женить женихов по видеосвязи будет работник ГРАГСа, а документы они заверят Дія.Подписью", - написал Федоров в Telegram.

Чиновник подчеркнул, что это будет прорыв в сфере государственных услуг. "Такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в Дії", - указал он.