Биржевая торговля электроэнергией: Минэнерго перенимает опыт ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министерство энергетики развивает биржевую торговлю электроэнергией по примеру ЕС. Об этом сообщила в. о. министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.
Буславец напомнила, что государственной генерации увеличен объем электрической энергии, который можно продать на различных сегментах рынка по рыночным ценам. Такие изменения, по мнению и. о. министра, улучшают финансовую ситуацию государственных предприятий и уравновешивают рынок.
"Рынок двусторонних договоров - это основа трейдингового портфеля. Мировой практикой является централизация торговли электроэнергией на бирже для эффективной работы и генерации рыночных цен. Сегодня Министерство энергетики, совместно с европейскими партнерами ЕБРР и Секретариатом энергетического сообщества в рамках подписанного Меморандума работают над развитием биржевой торговли на УЭБ в соответствии с европейскими стандартами", - отметила Буславец.
Быть эффективным - это индивидуальная задача каждого трейдера, производителя или потребителя, добавила в. о. министра.
"Высококвалифицированные игроки обеспечат не только свою эффективность, но и эффективность всего рынка и экономики государства", - резюмировала Буславец.