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Біржова торгівля електроенергією: Міненерго переймає досвід ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міністерство енергетики розвиває біржову торгівлю електроенергією за прикладом ЄС. Про це повідомила в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства.

Буславець нагадала, що державній генерації збільшено обсяг електричної енергії, який можна продати на різних сегментах ринку за ринковими цінами. Такі зміни, на переконання в. о. міністра, покращують фінансову ситуацію державних підприємств та врівноважують ринок.

"Ринок двосторонніх договорів – це основа трейдингового портфелю. Світовою практикою є централізація торгівлі електроенергією на біржі для ефективної його роботи і генерації ринкових цін. Сьогодні Міністерство енергетики, спільно з європейськими партнерами: ЄБРР та Секретаріатом енергетичного співтовариства в рамках підписаного Меморандуму працюють над розвитком біржової торгівлі на УЕБ відповідно до європейських стандартів", - зазначила Буславець.

Бути ефективним – це індивідуальна задача кожного трейдера, виробника чи споживача, додала в. о. міністра.

"Висококваліфіковані гравці забезпечать не тільки свою ефективність, а й ефективність всього ринку та економіки держави", - резюмувала Буславець.

Українські Національні Новини

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