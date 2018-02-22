У заправки в Киеве произошло ДТП с последующим возгоранием
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Серьезное ДТП с возгоранием произошло в ночь на четверг на улице О. Телиги в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Киев Оперативный”.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением.
Автомобиль сначала отбросило в столб, потом на отбойник, после этого произошло возгорание.
На место в срочном порядке выехали спасатели ГСЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание.
В результате ДТП никто не пострадал.
Как сообщал УНН, такси Uber попало в ДТП на Гаванском мосту столицы.