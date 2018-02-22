Біля заправки в Києві сталося ДТП з подальшим загорянням
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Серйозне ДТП із займанням сталося в ніч на четвер на вулиці О. Теліги у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Киев Оперативный”.
За попередніми даними, водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням.
Автомобіль спочатку відкинуло в стовп, потім на відбійник, після цього сталося займання.
На місце в терміновому порядку виїхали рятувальники ДСНС які оперативно ліквідували загорання.
В результаті ДТП ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, таксі Uber потрапило у ДТП на Гаванському мосту столиці.