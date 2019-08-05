Возле украинско-белорусской границы задержали гражданку РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. На Волыни задержали правонарушительницу из России, которая пересекла границу Украины и Беларуси. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.
Женщину пограничный наряд остановил на направлении "Мокраны (Беларусь) - Доманово (Украина)" за несколько сотен метров от границы.
Во время проверки документов оказалось, что она является гражданкой России. Также выяснилось, что накануне в пункте пропуска "Доманово" этой гражданке было отказано в пропуске на территорию Украины, так как у нее отсутствовали необходимые документы на право пересечения границы.
Кроме того, в соответствии с ведомственной базой данных, этой гражданке был запрещен въезд на территорию Украины до 2024 года.
Сейчас за нарушение государственной границы относительно женщины составлен протокол по ч.1 ст.204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также в отношении гражданки вынесено еще одно решение о запрете въезда в Украину сроком на 10 лет, она передана белорусским пограничникам.
Напомним, пограничники задержали двух курдов при попытке незаконно пересечь границу.