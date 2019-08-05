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Біля українсько-білоруського кордону затримали громадянку РФ

Біля українсько-білоруського кордону затримали громадянку РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. На Волині затримали правопорушницю з Росії, яка перетнула кордон України та Білорусі. Про це УНН повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.

Жінку прикордонний наряд зупинив на напрямку "Мокрани (Білорусь) – Доманове (Україна)" за кілька сотень метрів від кордону.

Під час перевірки документів виявилося, що вона є громадянкою Росії. Також з’ясувалося, що напередодні в пункті пропуску "Доманове" цій громадянці було відмовлено в пропуску на територію України, так як у неї були відсутні належні документи на право перетину кордону.

Крім того, відповідно до відомчої бази даних, цій громадянці було заборонено в’їзд на територію України до 2024 року.

Наразі за порушення державного кордону на особу складено протокол за ч.1 ст.204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також стосовно громадянки винесено ще одне рішення щодо заборони в’їзду в Україну терміном на 10 років, її передано білоруським прикордонникам.

Нагадаємо, прикордонники затримали двох курдів при спробі незаконно перетнути кордон.

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