Возле штаб-квартиры Еврокомиссии ко Дню Европы подняли украинский флаг

Цитата

"Сегодня украинский флаг развевается в сердце Европы. Отмечая День Европы, мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной и ее народом... Европа была рядом с Украиной, когда россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Мы все еще с ней сегодня. И мы будем столько, сколько нужно", - отметили в Еврокомиссии.

Unshakeable unity and solidarity in support of Ukraine.



Europe was there for Ukraine when Russia launched its full-scale invasion in February 2022.



We are still there today. And we will be there for as long as it takes.#StandWithUkraine #EuropeDay pic.twitter.com/hSVro8GNNO

— European Commission (@EU_Commission) May 9, 2023

Напомним

Сегодня, 9 мая, в Украине впервые именно в этот день будет отмечаться День Европы. Соответствующий указ 8 мая подписал Президент Украины Зеленский.