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Біля штаб-квартири Єврокомісії до Дня Європи підняли український прапор

Біля штаб-квартири Єврокомісії до Дня Європи підняли український прапор

Київ • УНН

 • 1050921 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. З нагоди Дня Європи 9 травня перед будівлею Berlaymont, штаб-квартири Європейської комісії, підняли український прапор. Про це пише УНН, посилаючись на Twitter Єврокомісії.

Цитата

"Сьогодні український прапор майорить у серці Європи. Відзначаючи День Європи, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку та солідарність з Україною та її народом... Європа була поруч з Україною, коли росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Ми все ще з нею сьогодні. І ми будемо стільки, скільки потрібно", - наголосили в Єврокомісії.

Unshakeable unity and solidarity in support of Ukraine.

Europe was there for Ukraine when Russia launched its full-scale invasion in February 2022.

We are still there today. And we will be there for as long as it takes.#StandWithUkraine #EuropeDay pic.twitter.com/hSVro8GNNO

— European Commission (@EU_Commission) May 9, 2023

Нагадаємо

Сьогодні, 9 травня, в Україні вперше саме цього дня відзначатиметься День Європи. Відповідний указ 8 травня підписав Президент України Зеленський.

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