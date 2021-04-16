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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 140840 просмотра

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2 марта, 18:35 • 210585 просмотра

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Актуальное
У российского посольства в Праге установили статую голого Путина

У российского посольства в Праге установили статую голого Путина

Киев  •  УНН

 • 139445 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Несколько активистов группы "Капутин" украсили забор посольства России в Праге золотыми ершиками и унитазом, а также установили статую президента РФ Владимира Путина в обнаженном виде на золотом унитазе и мраморном постаменте. Об этом сообщает "Капутин" в Facebook, передает УНН.

Детали

Активисты выразили протест против заключения российского оппозиционера Алексея Навального, нарушения прав человека в России и агрессии РФ против Украины.

"Группа "Капутин" вознамерилась усовершенствовать российское посольство в духе эстетики путинской мафии: золотые ершики и золотые унитазы", - пояснили в сообщении.

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Акция протеста также направлена против чешского правительства, активисты призывают сохранить прозападную ориентацию Чехии, и не санкционировать импорт российской вакцины "Спутник V", осудить нарушения прав человека в России, оккупацию Украины и военную агрессию против нее.

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