У российского посольства в Праге установили статую голого Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Несколько активистов группы "Капутин" украсили забор посольства России в Праге золотыми ершиками и унитазом, а также установили статую президента РФ Владимира Путина в обнаженном виде на золотом унитазе и мраморном постаменте. Об этом сообщает "Капутин" в Facebook, передает УНН.
Детали
Активисты выразили протест против заключения российского оппозиционера Алексея Навального, нарушения прав человека в России и агрессии РФ против Украины.
"Группа "Капутин" вознамерилась усовершенствовать российское посольство в духе эстетики путинской мафии: золотые ершики и золотые унитазы", - пояснили в сообщении.
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Акция протеста также направлена против чешского правительства, активисты призывают сохранить прозападную ориентацию Чехии, и не санкционировать импорт российской вакцины "Спутник V", осудить нарушения прав человека в России, оккупацию Украины и военную агрессию против нее.