Біля російського посольства в Празі встановили скульптуру голого Путіна

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Активісти висловили протест проти ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, порушення прав людини в Росії і агресії РФ проти України.

"Група "Капутін" вирішила вдосконалити російське посольство в дусі естетики путінської мафії: золоті йоржики і золоті унітази", - пояснили в повідомленні.

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Акція протесту також спрямована проти чеського уряду, який активісти закликають зберегти прозахідну орієнтацію Чехії, та не санкціонувати імпорт російської вакцини "Супутник V", засудити порушення прав людини в Росії, окупацію України і військову агресію проти неї.