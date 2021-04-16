Біля російського посольства в Празі встановили скульптуру голого Путіна

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Кілька активістів з групи "Капутін" прикрасили огорожу посольства Росії в Празі золотими йоржиками і унітазом, а також встановили статую президента РФ Володимира Путіна в оголеному вигляді на золотому унітазі і мармуровому постаменті. Про це повідомляє "Капутін" в Facebook, інформує УНН.

Деталі

Активісти висловили протест проти ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, порушення прав людини в Росії і агресії РФ проти України.

"Група "Капутін" вирішила вдосконалити російське посольство в дусі естетики путінської мафії: золоті йоржики і золоті унітази", - пояснили в повідомленні.

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Акція протесту також спрямована проти чеського уряду, який активісти закликають зберегти прозахідну орієнтацію Чехії, та не санкціонувати імпорт російської вакцини "Супутник V", засудити порушення прав людини в Росії, окупацію України і військову агресію проти неї.

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