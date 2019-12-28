У берегов Японии обнаружили "корабль-призрак" с мертвецами на борту

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Пять человеческих тел и две головы нашли на небольшом судне, которое вынесло волнами к берегам Японии. Вероятно, это северокорейские рыбаки или беженцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.