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У берегов Японии обнаружили "корабль-призрак" с мертвецами на борту

У берегов Японии обнаружили "корабль-призрак" с мертвецами на борту

Киев  •  УНН

 • 62503 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Пять человеческих тел и две головы нашли на небольшом судне, которое вынесло волнами к берегам Японии. Вероятно, это северокорейские рыбаки или беженцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

Лодка, которую нашли на острове Садо, была сильно повреждена, на её борту есть надписи на корейском языке. Судя по всему, лодка долго находился в море: трупы частично истлели.

Береговая охрана смогла добраться до лодки только через сутки после того, как её нашли. В японской полиции пока не могут точно сказать, откуда на корабле взялись головы.

Такие “корабли-призраки” уже не раз находили вблизи японских берегов. Чаще всего это небольшие рыболовные суда из КНДР.

Чаще всего такие лодки находят пустыми или с телами на борту. Судя по всему, рыбаки заходят слишком далеко в море в поисках рыбы. Они теряются и погибают — либо от голода, либо из-за сильного шторма.

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Ранее предполагали, что на лодках пытаются бежать из КНДР, но эти версии не получили подтверждения. Найденные в 2017 году рыбаки требовали, чтобы их переправили обратно в КНДР.

Из-за напряженных отношений между КНДР и Японией расследовать подобные случаи почти невозможно.

Напомним, гигантский ржавый контейнеровоз Sam Ratulangi PB 1600, последний раз видели около 10 лет назад, сел на мель у побережья Мьянмы. Местная полиция обыскивает судно, пытаясь найти объяснение тому что с ним произошло.

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