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Біля берегів Японії виявили "корабель-привид" з мерцями на борту

Біля берегів Японії виявили "корабель-привид" з мерцями на борту

Київ • УНН

 • 62508 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. П’ять людських тіл і дві голови знайшли на невеликому судні, яке винесло хвилями до берегів Японії. Імовірно, це північнокорейські рибалки або біженці. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС News.

Човен, який знайшли на острові Садо, був сильно пошкоджений, на його борту є написи корейською мовою. Судячи з усього, човен довго перебував у морі: трупи частково зітліли.

Берегова охорона змогла дістатися до човна тільки за добу після того, як його знайшли. В японській поліції поки не можуть напевно сказати, звідки на кораблі взялися голови.

Такі “кораблі-привиди” вже не раз знаходили поблизу японських берегів. Найчастіше це невеликі рибальські судна з КНДР.

Найчастіше такі човни знаходять порожніми або з тілами на борту. Судячи з усього, рибалки заходять занадто далеко в море в пошуках риби. Вони губляться і гинуть — або від голоду, або через сильний шторм.

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Раніше припускали, що на човнах намагаються втекти з КНДР, але ці версії не отримали підтвердження. Знайдені в 2017 році рибалки вимагали, щоб їх переправили назад в КНДР.

Через напружені відносини між КНДР і Японією розслідувати подібні випадки майже неможливо.

Нагадаємо, гігантський іржавий контейнеровоз Sam Ratulangi PB 1600, який востаннє бачили близько 10 років тому, сів на мілину біля узбережжя М’янми. Місцева поліція обшукує судно, намагаючись знайти пояснення тому що з ним сталося.

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