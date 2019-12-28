Біля берегів Японії виявили "корабель-привид" з мерцями на борту

КИЇВ. 28 грудня. УНН. П’ять людських тіл і дві голови знайшли на невеликому судні, яке винесло хвилями до берегів Японії. Імовірно, це північнокорейські рибалки або біженці. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС News.