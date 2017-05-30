Более 400 вагонов загрузили африканским углем для украинских ТЭС

"Несмотря на +25 за окном, вместе со страной готовимся к отопительному сезону 2017-2018 гг. С 27 по 30 мая нагрузили со станции Береговая морского порта "Южный" более 400 вагонов в адрес теплоэлектростанций энергетического угля, прибывшего из южноафриканского порта Ричардс Бэй", - отметил В.Балчун.

По его словам, на Приднепровскую ТЭС погружено 145 вагонов, на Криворожскую ТЭС - 155, на Луганскую ТЭС - 109 вагонов грузового подвижного состава.

Весь уголь - 75 тыс. тонн (1055 полувагонов) планируют вывезти до 6 июня.

Как сообщал УНН, 25 мая в порт Украины зашло судно из Южно-Африканской Республики, на котором 70 тыс. тонн антрацитового угля.