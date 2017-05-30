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Більше 400 вагонів завантажили африканським вугіллям для українських ТЕС

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 30 травня. УНН. У морському порту “Южний”, що в Одеській області, більше 400 вагонів завантажили вугіллям з Південно-Африканської Республіки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун, передає кореспондент УНН.

Більше 400 вагонів завантажили африканським вугіллям для українських ТЕС

“Незважаючи на +25 за вікном, разом з країною готуємося до опалювального сезону 2017—2018 рр. З 27 по 30 травня навантажили зі станції Берегова морського порту „Южний“ понад 400 вагонів на адресу теплоелектростанцій енергетичного вугілля, що прибуло з південноафриканського порту Річардс Бей”, — зазначив В.Балчун.

За його словами, на Придніпровську ТЕС навантажено 145 вагонів, на Криворізьку ТЕС — 155, на Луганську ТЕС — 109 вагонів вантажного рухомого складу.

Усе вугілля — 75 тис. тонн (1055 піввагонів) планують вивезти до 6 червня.

Як повідомляв УНН, 25 травня у порт України зайшло судно з Південно-Африканської Республіки, на якому 70 тис. тонн антрацитового вугілля.

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