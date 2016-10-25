Большая часть европейских стран исчерпала ресурсы урана на своих месторождениях - эксперт

При этом, по ее словам, на сегодня, большая часть европейских стран исчерпала ресурсы урана на своих месторождениях.

"В настоящее время ситуация на мировом рынке урана складывается таким образом, что в ближайшей перспективе есть угроза определенного дефицита урана для обеспечения потребностей ядерно-энергетических стран.

Растущие потребности мирового сообщества в электроэнергии в ближайшей время несомненно будут в значительной степени удовлетворяться за счет ядерной энергетики. При этом большая часть европейских стран исчерпала ресурсы урана на своих месторождениях.

Ярким примером является Франция, которая уже не имеет собственного ресурса урана, при этом 75% электроэнергии в этой стране добывается атомными электростанциями. Поэтому она вынуждена добывать его за рубежом, тратя значительные средства ", - сообщила эксперт.

А.Калашник отметила, разделяет инициативу привлечения частных инвестиций в отечественную уранодобычу.

"Я отношусь к этой инициативе очень положительно, так как на сегодняшний день ситуация на Украине с ураном сложилась довольно непростая. Собственными силами мы добываем только 37% уранового концентрата, который нам нужен для обеспечения наших отечественных атомных станций. А это очень мало.

А тем более учитывая ситуацию с РФ и то, что российская корпорация "ТВЭЛ" является основным поставщиком тепловыделяющих сборок для наших атомных электростанций. Это с моей точки зрения несет определенную угрозу, так как это обуславливает уязвимость отечественной ядерной энергетики до внешнего политического и экономического давления ", - отметила эксперт.

По ее словам, Украина уже потеряла возможность иметь собственный замкнутый ядерно-топливный цикл и в настоящее время это и финансово "нам не по карману".

"Но нам нужно сохранить независимость в обеспечении отечественной ядерной энергетики собственным урановым сырьем, развивать отечественную уранодобывающую промышленность", - подчеркнула А. Калашник.

Напомним, как сообщал УНН, по словам И.Насалика, Westinghouse и многие другие компании заинтересованы в добыче украинского урана. Среди них и Казахстан .

При этом, по мнению отдельных экспертов, Украине следует осторожно сотрудничать с урановыми компаниями Казахстана, через их дружеские отношения с РФ .

Для привлечения частных инвестиций в отечественную уранодобычу, специалисты отмечают необходимость либерализации лицензирования геологического изучения месторождений .