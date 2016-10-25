Більша частина європейських країн вичерпала ресурси урану на своїх родовищах - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Експерти позитивно оцінюють ініціативу міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика щодо залучення приватних інвестицій до галузі видобутку урану в Україні. Враховуючі вразливість вітчизняної атомної енергетики до зовнішнього політичного та економічного тиску, збоку Росії, зокрема, Україні варто розвивати цю сферу. Про це в ексклюзивному коментарі УНН зазначила експерт, доктор геологічних наук Анна Калашник.
При цьому, за її словами, на сьогодні, більша частина європейських країн вичерпала ресурси урану на своїх родовищах.
“На даний час ситуація на світовому ринку урану складається таким чином, що у найближчій перспективі є загроза певного дефіциту урану для забезпечення потреб ядерно-енергетичних країн.
Зростаючі потреби світового суспільства в електроенергії енергії в найближчій час без сумніву будуть в значній мірі задовольнятись за рахунок ядерної енергетики. При цьому більша частина європейських країн вичерпала ресурси урану на своїх родовищах.
Яскравим прикладом є Франція, яка вже не має власного ресурсу урану, при цьому 75% електроенергії у цій країні видобувається атомними електростанціями. Тому вона вимушена видобувати його за кордоном, витрачаючи значні кошти”, — повідомила експерт.
А.Калашник наголосила на тому, поділяє ініціативу залучення приватних інвестицій до вітчизняного урановидобутку.
“Я відношуся до цієї ініціативи дуже позитивно, так як на сьогодні ситуація на Україні з ураном склалася доволі не проста. Власними силами ми добуваємо лише 37% уранового концентрату, який нам потрібен для забезпечення наших вітчизняних атомних станцій. А це дуже мало.
А тим більше враховуючи ситуацію з РФ і те, що російська корпорація „ТВЕЛ“ являється основним постачальником тепловидільних зборок для наших атомних електростанцій. Це з моєї точки зору несе певну загрозу, тому що це обумовлює вразливість вітчизняної ядерної енергетики до зовнішнього політичного і економічного тиску”, — наголосила експерт.
За її словами, Україна вже втратили можливість мати власний замкнутий ядерно-паливний цикл і на даний час це і фінансово “нам не по карману”.
“Але нам потрібно зберегти незалежність у забезпеченні вітчизняної ядерної енергетики власною урановою сировиною, розвивати вітчизняну урановидобувну промисловість”, — наголосила А. Калашник.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами І.Насалика, Westinghouse та багато інших компаній зацікавлені у видобутку українського урану. Серед них і Казахстан.
При цьому, на думку окремих експертів, Україні варто обережно співпрацювати з урановими компаніями Казахстану, через їх дружні стосунки з РФ.
Задля залучення приватних інвестицій у галузь вітчизняного урановидобутку, фахівці наголошують на необхідності лібералізації ліцензування геологічного вивчення родовищ.