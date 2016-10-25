Більша частина європейських країн вичерпала ресурси урану на своїх родовищах - експерт

При цьому, за її словами, на сьогодні, більша частина європейських країн вичерпала ресурси урану на своїх родовищах.

“На даний час ситуація на світовому ринку урану складається таким чином, що у найближчій перспективі є загроза певного дефіциту урану для забезпечення потреб ядерно-енергетичних країн.

Зростаючі потреби світового суспільства в електроенергії енергії в найближчій час без сумніву будуть в значній мірі задовольнятись за рахунок ядерної енергетики. При цьому більша частина європейських країн вичерпала ресурси урану на своїх родовищах.

Яскравим прикладом є Франція, яка вже не має власного ресурсу урану, при цьому 75% електроенергії у цій країні видобувається атомними електростанціями. Тому вона вимушена видобувати його за кордоном, витрачаючи значні кошти”, — повідомила експерт.

А.Калашник наголосила на тому, поділяє ініціативу залучення приватних інвестицій до вітчизняного урановидобутку.

“Я відношуся до цієї ініціативи дуже позитивно, так як на сьогодні ситуація на Україні з ураном склалася доволі не проста. Власними силами ми добуваємо лише 37% уранового концентрату, який нам потрібен для забезпечення наших вітчизняних атомних станцій. А це дуже мало.

А тим більше враховуючи ситуацію з РФ і те, що російська корпорація „ТВЕЛ“ являється основним постачальником тепловидільних зборок для наших атомних електростанцій. Це з моєї точки зору несе певну загрозу, тому що це обумовлює вразливість вітчизняної ядерної енергетики до зовнішнього політичного і економічного тиску”, — наголосила експерт.

За її словами, Україна вже втратили можливість мати власний замкнутий ядерно-паливний цикл і на даний час це і фінансово “нам не по карману”.

“Але нам потрібно зберегти незалежність у забезпеченні вітчизняної ядерної енергетики власною урановою сировиною, розвивати вітчизняну урановидобувну промисловість”, — наголосила А. Калашник.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами І.Насалика, Westinghouse та багато інших компаній зацікавлені у видобутку українського урану. Серед них і Казахстан.

При цьому, на думку окремих експертів, Україні варто обережно співпрацювати з урановими компаніями Казахстану, через їх дружні стосунки з РФ.

Задля залучення приватних інвестицій у галузь вітчизняного урановидобутку, фахівці наголошують на необхідності лібералізації ліцензування геологічного вивчення родовищ.