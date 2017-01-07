Биатлонист А.Прима вошел в десятку лучших в гонке преследования в Оберхофе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Мужской гонкой преследования открылась программа третьего соревновательного дня четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), сообщает УНН.
Золотая медаль в гонке досталась французу Мартен Фуркад (1 + 0 + 0 + 0 штрафных кругов) - 36 минут и 45 секунд. Серебряным призером стал немец Арнд Пайффер (0 + 0 + 1 + 2) +1: 09,9 минуты отставания. Замкнул пьедестал почета итальянец Доминик Виндиш (0 + 0 + 3 + 2) +1:32.4.
Наибольший рывок среди всех участников по сравнению со стартовой позицией продемонстрировал украинец Артем Прима, который сыграл 48 ступенек и финишировал на 9-й позиции (1 + 0 + 0 + 1) +1:55.3 мин. В топ-15 пробился Владимир Семаков - 13 место (0 + 0 + 1 + 0) +2:08,8. Другие украинцы Сергей Семенов и Виталий Кильчицкий заняли 29 и 48 места соответственно.
Напомним, что третий соревновательный день продолжится женской гонкой преследования.