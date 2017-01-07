Біатлоніст А.Прима увійшов до десятки кращих у гонці переслідування в Обергофі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Чоловічою гонкою переслідування відкрилася програма третього змагального дня четвертого етапу Кубка світу з біатлону, що відбувається в Обергофі (Німеччина), повідомляє УНН.
Золота медаль в перегонах дісталася французові Мартену Фуркаду (1+0+0+0 штрафних кіл) – 36 хвилин і 45 секунд. Срібним призером став німець Арнд Пайффер (0+0+1+2) +1:09,9 хвилини відставання. Замкнув п'єдестал пошани італієць Домінік Віндіш (0+0+3+2) +1:32,4.
Найбільший ривок серед усіх учасників у порівнянні зі стартовою позицію продемонстрував українець Артем Прима, який відіграв 48 сходинок і фінішував на 9-й позиції (1+0+0+1) +1:55,3 хв. До топ-15 пробився Володимир Сємаков – 13 місце (0+0+1+0) +2:08,8. Інші українці Сергій Семенов та Віталій Кільчицький посіли 29 і 48 місця відповідно.
Нагадаємо, що третій змагальний день продовжиться жіночою гонкою переслідування.