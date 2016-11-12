Бетонная конструкция смертельно травмировала мужчину в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Дарницкое управление полиции столицы поступило сообщение, что во время строительных работ на рабочего, который копал траншею, упала бетонная конструкция, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Мужчина, 1968 года рождения, скончался на месте. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы исследовали обстоятельства происшествия, опросили очевидцев, изъяли служебную документацию о проведении инструктажей по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции столицы сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Проводится досудебное расследование.