Бетонна конструкція смертельно травмувала чоловіка у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. До Дарницького управління поліції столиці надійшло повідомлення, що під час будівельних робіт на робочого, який копав траншею, впала бетонна конструкція, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Чоловік, 1968 року народження, помер на місці. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.
На місці події працівники слідчо-оперативної групи дослідили обставини події, опитали очевидців, вилучили службову документацію щодо проведення інструктажів із питань охорони праці та пожежної безпеки.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції столиці відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування.