BETKING стал стратегическим партнером УПЛ

Украинская Премьер-Лига (УПЛ) и лицензированный букмекер BETKING официально объявили о начале стратегического партнерства, рассчитанного на два сезона, передает УНН.

В рамках сотрудничества стороны реализуют ряд совместных инициатив, среди которых — создание официальной линейки мерча УПЛ и BETKING, запуск награды "Игрок тура" от BETKING, социальной инициативы "Играй ответственно", а также новых цифровых и коммуникационных проектов для футбольной аудитории.

Директор BETKING Павел Журило отметил, что партнерство с Украинской Премьер-Лигой является логическим продолжением стратегии бренда по поддержке украинского спорта и развитию футбольной культуры.

"Для BETKING партнерство с Украинской Премьер-Лигой — это еще один важный шаг в реализации нашей долгосрочной стратегии поддержки украинского спорта. Мы стремимся быть не просто партнером, а активным участником развития чемпионата. Вместе с УПЛ мы будем работать над созданием новых форматов взаимодействия с болельщиками, запуском современных цифровых проектов, развитием совместного мерча и внедрением инициатив, которые сделают украинский футбол еще интереснее и ближе к своей аудитории", — отметил Павел Журило.

Президент Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий подчеркнул, что партнерство открывает новые возможности для развития чемпионата и внедрения современных форматов взаимодействия с футбольной аудиторией.

"Мы начинаем сотрудничество, которое сфокусировано на развитии медийного контента и улучшении взаимодействия с аудиторией. В рамках партнерства мы планируем реализовать ряд проектов: от запуска официального мерча до социальной инициативы "Играй ответственно". Рассчитываем, что эти маркетинговые шаги помогут привлечь новую аудиторию и усилить внимание к матчам УПЛ", — отметил Евгений Дикий.

В течение двух сезонов УПЛ и BETKING реализуют комплексную программу совместных активностей, которая будет охватывать медийные проекты, интеграции во время матчей чемпионата, активации для болельщиков, запуск новых контентных форматов и специальных маркетинговых инициатив.

BETKING, входящий в состав King Group, последовательно расширяет свое присутствие в украинском спорте, развивая долгосрочные партнерства с ключевыми спортивными организациями и проектами.

Справка о BETKING

BETKING — лицензированный букмекер, входящий в King Group и осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Украины. BETKING предлагает широкий спектр услуг в сфере спортивного беттинга и онлайн-развлечений, сосредотачиваясь на инновационности, прозрачности и принципах ответственной игры.

BETKING активно способствует развитию спорта в Украине: поддерживает профессиональные команды, реализует партнерские проекты и внедряет инициативы, ориентированные на болельщиков и спортивное сообщество.

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