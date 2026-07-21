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BETKING стал стратегическим партнером УПЛ

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Украинская Премьер-Лига и букмекер BETKING начали двухлетнее стратегическое партнерство. Стороны запустят совместный мерч, награду "Игрок тура" и социальную инициативу.

BETKING стал стратегическим партнером УПЛ

Украинская Премьер-Лига (УПЛ) и лицензированный букмекер BETKING официально объявили о начале стратегического партнерства, рассчитанного на два сезона, передает УНН.

В рамках сотрудничества стороны реализуют ряд совместных инициатив, среди которых — создание официальной линейки мерча УПЛ и BETKING, запуск награды "Игрок тура" от BETKING, социальной инициативы "Играй ответственно", а также новых цифровых и коммуникационных проектов для футбольной аудитории.

Директор BETKING Павел Журило отметил, что партнерство с Украинской Премьер-Лигой является логическим продолжением стратегии бренда по поддержке украинского спорта и развитию футбольной культуры.

"Для BETKING партнерство с Украинской Премьер-Лигой — это еще один важный шаг в реализации нашей долгосрочной стратегии поддержки украинского спорта. Мы стремимся быть не просто партнером, а активным участником развития чемпионата. Вместе с УПЛ мы будем работать над созданием новых форматов взаимодействия с болельщиками, запуском современных цифровых проектов, развитием совместного мерча и внедрением инициатив, которые сделают украинский футбол еще интереснее и ближе к своей аудитории", — отметил Павел Журило.

Президент Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий подчеркнул, что партнерство открывает новые возможности для развития чемпионата и внедрения современных форматов взаимодействия с футбольной аудиторией.

"Мы начинаем сотрудничество, которое сфокусировано на развитии медийного контента и улучшении взаимодействия с аудиторией. В рамках партнерства мы планируем реализовать ряд проектов: от запуска официального мерча до социальной инициативы "Играй ответственно". Рассчитываем, что эти маркетинговые шаги помогут привлечь новую аудиторию и усилить внимание к матчам УПЛ", — отметил Евгений Дикий.

В течение двух сезонов УПЛ и BETKING реализуют комплексную программу совместных активностей, которая будет охватывать медийные проекты, интеграции во время матчей чемпионата, активации для болельщиков, запуск новых контентных форматов и специальных маркетинговых инициатив.

BETKING, входящий в состав King Group, последовательно расширяет свое присутствие в украинском спорте, развивая долгосрочные партнерства с ключевыми спортивными организациями и проектами.

Справка о BETKING

BETKING — лицензированный букмекер, входящий в King Group и осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Украины. BETKING предлагает широкий спектр услуг в сфере спортивного беттинга и онлайн-развлечений, сосредотачиваясь на инновационности, прозрачности и принципах ответственной игры.

BETKING активно способствует развитию спорта в Украине: поддерживает профессиональные команды, реализует партнерские проекты и внедряет инициативы, ориентированные на болельщиков и спортивное сообщество.

ООО "Слотс Ю.Эй": Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (Решение ДАУ ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026) и 15.09.2023 (Решение КРАИЛ №245 от 31.08.2023), а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024) выданы сроком на 5 лет.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ

Лилия Подоляк

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