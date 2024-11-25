Беспилотник упал на нефтеперерабатывающий завод в российской калуге: что известно о последствиях
Киев • УНН
На территории нефтеперерабатывающего завода в калужской области рф произошел пожар после падения БпЛА. Предприятие расположено в 300 км от украинской границы, пострадавших нет.
В российском районе калуги на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В окрестностях российской калуги обломки БпЛА упали на территорию промышленного предприятия, где возник пожар.
На место происшествия прибыли спасатели, которые работают над ликвидацией огня. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Пожар вспыхнул на НПЗ, который находится более 300 км от границы с Украиной.
В рф вспыхнул пожар на территории военного аэродрома16 окт. 2024, 12:23 • 11770 просмотров