Бэнкси создал две новые работы в Лондоне за два дня

Две работы Бэнкси (Banksy) появилась в Лондоне за два дня. Новая работа художника появилась в Челси, на юго-западе британской столицы, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Бэнкси представил вторую новую работу на юго-западе Лондона, на этот раз изображающую двух слонов, высовывающих головы из забитых окон. Работа была создана на стене дома в Эдит-Террас в Челси.

Уличный художник из Бристоля поделился фотографией настенной работы в Instagram, что является его обычным способом заявить о своих работах.

Это произошло через день после того, как он показал трафарет козла на стене возле моста Кью в Ричмонде. На этой работе был изображен силуэт козла, нарисованный на вершине уступа, под которым падают камни, а камера видеонаблюдения была направлена на животное.

Бэнкси не сделал подписи ни к одному из постов в Instagram, что заставило фанатов гадать о смысле работ.

Бенксі представив нову роботу в передмісті Лондона