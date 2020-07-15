Бэнкси разрисовал вагон лондонского метро граффити о коронавирусе: его уже стерли

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97412 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104308 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130293 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109360 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129635 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101776 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102491 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104347 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102023 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101525 просмотра

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Бэнкси разрисовал вагон лондонского метро граффити о коронавирусе: его уже стерли

Бэнкси разрисовал вагон лондонского метро граффити о коронавирусе: его уже стерли

Киев  •  УНН

 • 21947 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В лондонском метро уличный художник по имени Бэнкси (Banksy) создал граффити на тему пандемии COVID-19, которое поощряет людей носить маски. Граффити уже стерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Бэнкси вернулся в лондонское метро с произведением, которое поощряет людей носить маску для лица", - сообщили в СМИ.

Указано, что на видео, которое он разместил в Instagram, видно человека в костюме уборщика, который рисует крыс, когда пассажиры едут на работу.

"Управление лондонского транспорта (TfL) заявило, что изображение было уничтожено несколько дней назад в связи с их жесткой политикой против граффити", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граффити называлось "If You Do not Mask, You Do not Get". На изображении - крысы и маски. В частности, один грызун чихает, а другой будто распыляет антисептик.

Сообщается, что в TfL высоко оценили желание поощрять людей носить маски.

"Мы хотели бы предложить Бэнкси возможность сделать новую версию своего сообщения для наших клиентов в соответствующем месте", - говорится в заявлении TfL.

Напомним, в Италии нашли украденную работу Бэнкси.

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. . If you do not mask - you do not get.

Сообщение, распространенный Banksy (@banksy)

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