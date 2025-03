Бэнкси разрисовал вагон лондонского метро граффити о коронавирусе: его уже стерли

"Бэнкси вернулся в лондонское метро с произведением, которое поощряет людей носить маску для лица", - сообщили в СМИ.

Указано, что на видео, которое он разместил в Instagram, видно человека в костюме уборщика, который рисует крыс, когда пассажиры едут на работу.

"Управление лондонского транспорта (TfL) заявило, что изображение было уничтожено несколько дней назад в связи с их жесткой политикой против граффити", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граффити называлось "If You Do not Mask, You Do not Get". На изображении - крысы и маски. В частности, один грызун чихает, а другой будто распыляет антисептик.

Сообщается, что в TfL высоко оценили желание поощрять людей носить маски.

"Мы хотели бы предложить Бэнкси возможность сделать новую версию своего сообщения для наших клиентов в соответствующем месте", - говорится в заявлении TfL.

