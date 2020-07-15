Бенксі розмалював вагон лондонського метро графіті про коронавірус: його уже стерли
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У лондонському метро вуличний художник на ім’я Бенксі (Banksy) створив графіті, на тему пандемії COVID-19, яке заохочує людей носити маски. Графіті вже стерли. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
“Бенксі повернувся до лондонського метро з твором, який заохочує людей носити маску для обличчя”, - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що на відео, яке він розмістив у Instagram, видно людину в костюмі прибиральника, яка малює щурів, коли пасажири їдуть на роботу.
“Управління лондонського транспорту (TfL) заявило, що зображення було знищено кілька днів тому у зв’язку з їхньою жорсткою політикою проти графіті”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що графіті мало назву “If You Don't Mask, You Don't Get”. На зображенні - щури та маски. Зокрема, один гризун чихає, а інший ніби розпилює антисептик.
Повідомляється, що в TfL високо оцінили бажання заохочувати людей носити маски.
"Ми хотіли б запропонувати Бенксі можливість зробити нову версію свого повідомлення для наших клієнтів у відповідному місці", - сказано у заяві TfL.
Нагадаємо, в Італії знайшли вкрадену роботу Бенксі.