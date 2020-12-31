BBC узнало о передаче данных о перемещениях кортежей Путина через WhatsApp
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сотрудники Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД, входит в структуру МВД) несколько лет передавали данные маршрутов передвижения первых лиц России через групповые чаты в WhatsApp. Об этом сообщает российская служба BBC со ссылкой на двух бывших и одного действующего сотрудника центра, передает УНН.
По словам источников BBC, эти чаты существуют три года, в них состоят более 200 участников. Туда выкладывают позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения, данные обновляются ежедневно.
Такая информация должна передаваться по спецсвязи только сотрудникам ФСО или дежурному спецбатальона. Однако, как утверждают собеседники издания, начальство заставляло их использовать для этих целей WhatsApp, пригрозив лишить ежегодной премии 100 тыс. руб. По словам бывшего сотрудника спецбатальона — старшего инспектора майора Василия Ветитнева, многие сотрудники были недовольны этим требованием, однако руководство игнорировало их жалобы, а некоторых увольняло. В отставку отправили и его самого.
Ветитнев заявил, что жаловался на требования собирать секретные данные через мессенджер генпрокурору Игорю Краснову. В своем заявлении экс-сотрудник спецбатальона указал, что штаб-квартира WhatsApp находится в США, “методы шифрования и безопасность при отправке сообщений неизвестны”, поэтому к информации могут получить доступ третьи лица. Он считает, что руководство ЦСН БДД нарушило указ о гостайне.
По данным Telegram-канала “ВЧК-ОГПУ”, указание создать в WhatsApp чаты для передачи информации о местонахождении сотрудников спецбатальона и передвижении высших лиц государства отдал полковник Анатолий Макаренков, который стал командиром спецбатальона в 2016 году. Это подтвердили собеседники BBC, в том числе Ветитнев. Источник канала сообщил также, что в отношении Макаренкова могут начать проверку.
BBC также ссылается на запись разговора Ветитнева с Макаренковым, которую первый предоставил журналистам: из нее следует, что Макаренков знает о существовании подобных чатов, но отрицает, что приказывал собирать данные о кортежах.
Начальник центра Валерий Ермаков не стал комментировать BBC эту информацию, с Макаренковым изданию не удалось связаться.