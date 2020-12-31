BBC дізналося про передачу даних щодо переміщень кортежів Путіна через WhatsApp

За словами джерел BBC, ці чати існують три роки, в них перебуває більше 200 учасників. Туди викладають позивні об’єктів держохорони, номери їхніх машин, час проїзду кортежу, пункти призначення і прізвища інспекторів в екіпажах супроводу, дані оновлюються щодня.

Така інформація повинна передаватися по спецзв’язку тільки співробітникам ФСО або черговому спецбатальйону. Однак, як стверджують співрозмовники видання, начальство примушувало їх використовувати для цих цілей WhatsApp, пригрозивши позбавити щорічної премії 100 тис. руб. За словами колишнього співробітника спецбатальйону — старшого інспектора майора Василя Ветітнева, багато співробітників були незадоволені цією вимогою, проте керівництво ігнорувало їхні скарги, а деяких звільняло. У відставку відправили і його самого.

Ветітнев заявив, що скаржився на вимоги збирати секретні дані через месенджер генпрокурору Ігорю Краснову. У своїй заяві ексспівробітник спецбатальйону вказав, що штаб-квартира WhatsApp знаходиться в США, “методи шифрування і безпеки при відправці повідомлень невідомі”, тому до інформації можуть отримати доступ треті особи. Він вважає, що керівництво ЦСП БДР порушило указ про держтаємницю.

За даними Telegram-каналу “ВЧК-ОГПУ”, вказівку створити в WhatsApp чати для передачі інформації про місцезнаходження співробітників спецбатальйону і пересування вищих осіб держави віддав полковник Анатолій Макаренко, який став командиром спецбатальйону в 2016 році. Це підтвердили співрозмовники BBC, в тому числі Ветітнев. Джерело каналу повідомило також, що в відношенні Макаренкова можуть почати перевірку.

BBC також посилається на запис розмови Ветітнева з Макаренковим, яку перший надав журналістам: з неї випливає, що Макаренко знає про існування подібних чатів, але заперечує, що наказував збирати дані про кортежі.

Начальник центру Валерій Єрмаков не став коментувати BBC цю інформацію, з Макаренковим виданню не вдалося зв’язатися.